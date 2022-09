‘Trajectcontrole, dáár zou het onveilige Kuitaart pas echt iets mee opschieten’

Een school­plein met bomen en struiken én een verkeers­plein? Dat is haast nergens haalbaar

TERNEUZEN - Een schoolplein met bomen en struiken, dat ook nog eens is ingericht als een verkeersplein? Dat is op de basisscholen in de gemeente Terneuzen nu geen haalbare kaart. Hoe graag raadslid Marijke Hemelsoet van TOP/Gemeentebelangen het ook zou willen.

1 september