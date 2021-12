Tragische dood schokte Middelburgse vluchtelingen: ‘Rillingen nog steeds over mijn lijf als ik aan Amir Kaveh denk’

Het is december 1996, een koude winteravond. De schoorstenen roken, het is stil op straat. Op de kade bij de Zeeuwse bibliotheek staat midden in de nacht een man wilde gebaren te maken en te schreeuwen. Het is Amir Kaveh, een Iraanse asielzoeker. Hij loopt onrustig heen en weer en trekt zijn jas uit, terwijl de temperatuur onder nul duikt. Een groepje jongeren dat net het Middelburgse nachtleven heeft verlaten roept wat naar hem. Plots klinkt een harde plons in het ijskoude water. Een schim gaat kopje onder. Niet veel later loeien de sirenes. Duikers halen Amir Kaveh uit het water, maar het is al te laat. De Iraniër, pas dertig, laat een vrouw en dochtertje van een halfjaar oud achter.