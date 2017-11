Tragel Zorg in Clinge onder verscherpt toezicht

Op de betreffende locatie wordt zorg verleend aan bewoners met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking met probleemgedrag. De IGJ stelt dat de organisatie en de kwaliteit van deze zorg niet voldoen aan de normen. De zorg is onvoldoende persoonsgericht en het gebouw is ongeschikt voor deze bewoners. Ook in 2015 en 2016 heeft de IGJ tekortkomingen gezien in Hoevedreef 7.

Tragel Zorg heeft sindsdien verbetermaatregelen getroffen. In haar rapport stelt de IGJ dat ze de inzet en goede wil van hardwerkende zorgverleners ziet, maar dat de kwaliteit van de zorg nog steeds onvoldoende is. De Inspectie stelt er geen vertrouwen in te hebben dat de problemen opgelost worden zonder verscherpt toezicht. Deze maatregel duurt zes maanden. In die tijd moeten de tekortkomingen zijn weggewerkt.

Verbaasd

Het bestuur van Tragel Zorg erkent dat niet alles loopt zoals het zou moeten, maar stelt dat de laatste twee jaar hard gewerkt wordt om de situatie voor de bewoners en het personeel te verbeteren. Het bestuur is met name verbaasd over de snelheid waarin de Inspectie resultaten wil zien. Guus Bannenberg is in mei 2015 aangetreden als nieuwe bestuurder van Tragel.

,,Ik trof een zorgelijke situatie aan op locatie Hoevedreef en we hebben direct een intensief ontwikkeltraject in gang gezet; er is een nieuwe behandelmethode doorgevoerd, een elektronisch zorgdossier opgezet en bovendien verhuizen we over een paar maanden naar de nieuwe huisvesting die nu wordt gebouwd. We komen van ver, maar de randvoorwaarden voor goede zorg zijn nu op orde waardoor we in de laatste fase van het ontwikkeltraject komen." Om de dagelijkse zorg voor de bewoners van de Hoevedreef te verbeteren, gaat Tragel Zorg een collega-organisatie uit het land vragen mee te kijken.