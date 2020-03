Topman Connexxion: Commercieel bedrijf moet stoptreinen vanuit Zeeland naar Breda overnemen

Ene verdachte betuigt spijt, andere ontkent elke betrokken­heid bij brute roofover­val op Poolse supermarkt

13 maart MIDDELBURG - Hoewel het bewijsmateriaal overduidelijk in zijn richting wijst, bleef een 20-jarige verdachte van een brute roofoverval op een Poolse supermarkt in Terneuzen vandaag in de Middelburgse rechtbank glashard ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. Het leverde hem een aanzienlijk hogere strafeis op dan zijn medeverdachte, die heeft bekend en berouw toonde: 48 en 40 maanden cel, met aftrek van voorarrest.