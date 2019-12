Topdrukte bij pakketbezorgers in Zeeland: ‘Vandaag weer 140 keer op een belletje drukken’

Willem van Hanegem over zijn Zeeuwse jaren: duiven jatten en doodziek op zee

3 december BRESKENS - Willem van Hanegem vertelt vrijdag over zijn leven als voetballer en trainer in het Scheldetheater in Terneuzen. Ook zijn Zeeuwse jaren komen voorbij. Hij vierde vaak zomervakantie in geboortedorp Breskens. ,,We vingen duiven en verkochten ze voor 1 gulden aan de slager.”