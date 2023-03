TOP zet grote stap naar lijfsbehoud, record voor Jurgen Janse

De stunt kon in hoge mate op het conto van Jurgen Janse geschreven worden. Hij was niet af te stoppen. In de eerste helft maakte de vliegensvlugge spits er al vijf van de elf, waarbij de ene treffer nog fraaier was dan de andere. Na rust gooide hij er nog zes in. Met elf treffers zette hij een record neer. Speelsters als Jeanine Marijs, Anita de Ridder en Petra van Belzen waren vaak topscoorster, maar kwamen nooit verder dan negen doelpunten in één duel.