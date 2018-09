Top Arduin biedt excuses aan en belooft beterschap

12 oktober: Cliff Richard in bioscoop Terneuzen

20 september Cliff Richard begint op 26 september aan een tournee van circa vier weken. Zijn optreden in Manchester op vrijdag 12 oktober wordt via satelliet live uitgezonden in zevenhonderd bioscopen in onder andere Scandinavië, België en Nederland. Ook in de bioscoop van Terneuzen wordt het optreden uitgezonden. De uitzending begint om 21.00 uur.