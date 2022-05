Tony’s vader was een Poolse bevrijder, hij heeft hem nooit gekend

Axel was bepaald niet de enige stad die de herwonnen vrijheid dankt aan de Polen. Kort na de eerste landingen in Normandië in 1944, zetten ook Poolse troepen voet op Franse bodem. Pas op 5 mei 1945 kwam er een einde aan hun veldtocht toen de 1e Poolse Pantserdivisie het Noord-Duitse Willemhaven bereikte. Wat de Polen allemaal meemaakten en zagen is vastgelegd in bijna zeventig foto’s. Ze vertellen chronologisch over de rol die de Polen speelden in de oorlog.