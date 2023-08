Tom (24) uit Middelburg schittert op het hoogste podium voor dragqueens in Chicago: ‘Alles draait om liefde en vrijheid’

Zijn kunstwer­ken op de Oude Zeedijk bij Kattendij­ke vernield door de wind of door vandalen?

Twee van de dertien kunstwerken van de tentoonstelling Dijken van Wijven op de Oude Zeedijk bij Kattendijke zijn beschadigd. Door vandalen denkt Ria Roerdink. Haar beeld Out of the Cage werd onthoofd.