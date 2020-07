Tolvrije tunnel kost 400 miljoen euro

VRZ verwacht meer besmettin­gen in Goes

17:50 GOES - Er zullen meer coronabesmettingen in Goes boven water komen, is de verwachting van de Veiligheidsregio Zeeland. Voorzitter Jan Lonink had woensdag overleg met de GGD Zeeland en de gemeente. Donderdag zal meer duidelijkheid zijn over de bron(nen) van de besmetting en eventueel te nemen maatregelen.