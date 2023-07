Toernooidirecteur is Vlissinger Levi Weterings (14) al, nu het toernooi nog; ‘We hebben 30.000 euro nodig’

Van 2010 tot en met 2017 was er op de gravelbanen van MLTC in Middelburg al een internationaal tennisevenement. Levi Weterings heeft daar geen herinneringen aan; hij was nog te jong om te gaan kijken. Maar hij kent wel de mooie verhalen. ,,Er waren hier spelers te zien die later heel hoog op de wereldranglijst kwamen te staan”, zegt hij. ,,Het zou mooi zijn als we dat opnieuw mogelijk maken.”