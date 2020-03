Toerist mag vanaf maandag niet meer in Zeeland overnachten, seizoensarbeiders nog wel

VLISSINGEN - Geen toerist mag vanaf maandag nog overnachten in Zeeland, of het nu op de camping, het vakantiepark, in een plezierjacht of de eigen tweede woning is.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft de noodverordening vrijdag uitgevaardigd om druk op de ziekenhuiszorg in de provincie niet onnodig op te laten lopen. Er is nog ruimte in de ziekenhuizen. In Zeeland wordt inmiddels gewerkt aan uitbreiding van het aantal bedden. Daarbij wordt ook gekeken naar ruimte in verpleeghuizen. De directeur publieke gezondheidszorg Joke Gaemers verwacht in mei de piek van coronapatiënten in de provincie.

Uitzondering voor seizoensarbeider

Voor een aantal mensen is een uitzondering gemaakt op het verbod om in een vakantiewoning, hotel of caravan te overnachten. Het gaat dan om seizoensarbeiders, mensen die er wegens persoonlijke omstandigheden wonen en mensen die om ‘niet-recreatieve’ reden in een hotel slapen. ,,Zeeland verkeert in een bijzondere positie met naar verhouding veel toeristen ten opzichte van de totale bevolking”, zei Veiligheidsregio-voorzitter Jan Lonink in een toelichting op het besluit.

Hij kondigde het instellen van de noodverordening maandag al aan. Toen werden alleen nog campings en vakantieparken genoemd. Maar veel toeristen hebben een eigen vakantiewoning in Zeeland of huurt een verblijf via Airbnb. Daarom is gekozen voor een totaal verbod op toeristische overnachtingen.

Hoogte boete nog niet bekend

Politie en boa's zullen toezien op naleving van het verbod op toeristische overnachtingen. Over de hoogte van de boete als een verhuurder of toerist betrapt wordt moet het Openbaar Ministerie nog een beslissing nemen. ,,Het is een vergaand, maar wel een helder besluit”, aldus Lonink. ,,Het is gemakkelijker om de verordening later te versoepelen als het kan, dan om steeds maar verder op te schalen.

Rustig vertrekken

Het verbod gaat pas na het weekend in, om de nu aanwezige toeristen de kans te geven, rustig te vertrekken. Wel geldt met onmiddellijke ingang een verbod op het opbouwen van slaap- en strandhuisjes. De VRZ voegt in haar verklaring toe, te begrijpen dat deze maatregelen de toeristische sector pijn doen, ‘maar economische schade is te herstellen, gezondheidsschade is onherstelbaar’.

De maatregelen zijn genomen met instemming van alle burgemeesters en na overleg met de recreatiesector. Individuele gemeenten kunnen er niet van afwijken. Zeeland is niet de enige regio waar toeristen worden geweerd. Twente was donderdag de eerste om de campings en vakantieparken te sluiten om dezelfde reden als Zeeland: vrees voor te grote druk op de zorg. Andere veiligheidsregio's volgden in de loop van vrijdag.