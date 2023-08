Toerist laat hond achter in hete auto in Renesse: rechter legt boete op van 300 euro

Joeri van Liere kwijnt weg op reserve­bank Oranje; ‘De minuten die ik speel, staan niet in verhouding met wat ik ervoor doe’

Joeri van Liere zat afgelopen weken bijna alleen maar op de bank bij het EK rolstoelbasketbal in Rotterdam. En dat deed de Kapellenaar pijn. ,,Ik heb in totaal maar 12 minuten gespeeld”, vertelde hij, nadat hij met Oranje brons had gewonnen. ,,Die staan niet in verhouding met alle uren die ik erin steek. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen om wel in het veld te kunnen staan.”