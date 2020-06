Toerisme mag weer vol gas in Zeeland. Alle beperkingen op verhuurde slaapplaatsen opgeheven

UPDATE: 20.28 uurVLISSINGEN - Aan de status aparte van de Zeeuwse vakantieparken en (mini-)campings is na drie maanden een einde gekomen. Twee weken eerder dan verwacht mogen de recreatieondernemers weer 100 procent van hun capaciteit benutten. De regels in Zeeland zijn daarmee weer gelijk met de rest van Nederland.

Dit heeft de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) dinsdag besloten. De beperkingen werden in maart ingesteld om te voorkomen dat de druk op de Zeeuwse gezondheidszorg te groot zou kunnen worden. Dinsdagmiddag was overleg met de zorg en de GGD. Conclusie van het gesprek was dat er geen reden meer is om tot 1 juli te wachten. De situatie in de Zeeuwse zorg staat niet meer onder druk door corona.

Beperkingen opgeheven

Vanwege de coronacrisis gold in Zeeland lange tijd een begrenzing op het aantal verhuurde slaapplaatsen. Op 23 maart ging een totaalverbod op recreatief overnachten in. Toeristen mochten nergens meer overnachten, ook niet in hun eigen vakantiewoning of plezierjacht. Strandhokjes mochten niet worden opgebouwd, laat staan gebruikt.

In stappen werden de maatregelen versoepeld. Langzaam maar zeker mochten recreatieondernemers een steeds groter gedeelte van hun vakantiewoningen of standplaatsen verhuren. Vanaf half mei konden ook de strandhokjes weer gebruikt worden.

Tot dinsdag mocht maximaal 75 procent van de totale capaciteit aan slaapplaatsen worden verhuurd. Op 1 juli zou ook de laatste beperkingen worden opgeheven en de situatie weer normaal worden, maar het is nu al zover.

‘Het virus is niet weg’

VRZ-voorzitter Jan Lonink: ,,We moeten aandacht houden voor het opvolgen van de hygiënemaatregelen zoals de anderhalve meter en dus het voorkomen van drukte in de openbare ruimte. Want het virus is natuurlijk niet weg. De afgelopen weken hebben we al ervaring opgedaan in het monitoren van drukte en het nemen van maatregelen als het echt te druk wordt. Ook geven wij informatie voor bezoekers over de regels in Zeeland. Wij blijven ons met ondernemers en betrokken organisaties inzetten voor deze gezamenlijke Zeeuwse aanpak.”

De Veiligheidsregio Zeeland denkt dat het loslaten van de laatste grens de komende weken in de praktijk weinig gevolgen zal hebben. ,,De totale bezettingsgraad zal overigens naar verwachting de komende weken nog onder de 75 procent blijven. Maar individuele ondernemers die een hogere bezetting kunnen hebben, worden nu niet meer beperkt.”