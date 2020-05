Toerisme komt weer zachtjesaan op gang in Zeeland

Sinds vrijdag mogen hotelkamers, tweede woningen en B&B's weer gewoon verhuurd worden in Zeeland. Vakantieparken en campings mogen nu de helft van de (slaap)plaatsen verhuren. Voorwaarde is wel dat een camper of caravan eigen individuele sanitaire voorzieningen heeft, want gezamenlijke toilet- en douchegebouwen zijn op last van de landelijke overheid tot 1 juli gesloten. Echt druk is het nog niet op de campings, vakantieparken en hotels. De verhuur is op dit moment nog ver onder maximaal toegestane capaciteit, blijkt uit de registraties van de VRZ.

Wel naar toilet bij Ikea, maar niet bij ons

Het landelijk verbod op het gebruik van de gezamenlijke sanitaire gebouwen stuit op onbegrip in de sector. ,,Als de toiletten in de Ikea open mogen zijn, waarom dan niet op onze minicamping?”, zegt Jan de Visser van minicamping De Vlaschaard, net buiten Middelburg. Op zijn camping komt alles weer langzaamaan op gang. Hij heeft 25 plaatsen. Zes of zeven plaatsen zullen vrijdagavond bezet zijn. Allemaal door kampeerders met hun eigen chemisch toiletje en douche in de camper of caravan.

Aan de andere kant van de Westerschelde is Marleen Vermeulen, eigenaar van camping International in Nieuwvliet, blij dat er weer wat meer mag. Een beperkt aantal standplaatsen op de camping heeft eigen privésanitair. ,,Dat loopt als een trein”, zegt Vermeulen. Maar de maximale bezetting van 50 procent van alle plaatsen zal ze de komende tijd niet halen.

Hotel Bom in Burgh-Haamstede had vrijdag nog kamers vrij, maar met Pinksteren en Hemelvaart is het hotel vol. Mensen durven weer te gaan boeken, merken ze bij het hotel. Diezelfde ervaring heeft ook Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieverblijven in Zeeland. Maar de bovengrens van 50 procent zal op de korte termijn niet gehaald worden, verwacht woordvoerder Baptiste van Outryve. ,,Hoewel we zien dat men inderdaad zin heeft in een rustgevende vakantie in de regio, zullen wij die bovengrens niet moeten toepassen.”