Toerisme is nog steeds belangrijk, maar het draagvlak staat wel onder druk

In 2019 vroeg het Kenniscentrum voor het eerst aan Zeeuwen hoe zij denken over het toerisme. Destijds deden tien gemeenten mee aan het onderzoek. Toen kon het toerisme nog op 70 procent steun rekenen. De resultaten uit het donderdag gepresenteerde onderzoek vergelijken met het onderzoek van drie jaar geleden kan niet, omdat deze keer niet alle gemeenten meededen.

De gemeenten die jaarlijks de meeste toeristen trekken, zoals Sluis, Noord-Beveland, Veere en Schouwen-Duiveland namen wel deel aan het onderzoek. Om die reden besloot het Kenniscentrum een onderscheid te maken tussen de vier kustgemeenten en gemeenten in het binnenland. En wat blijkt? In de kustgemeenten waar veel vakantiehuisjes, campings en hotels staan, hebben bewoners (veel) meer last van de gevolgen van het toerisme. Er wordt geklaagd over drukte, te veel verkeer en zwerfafval. Toch wegen de voordelen van het toerisme nog steeds op tegen de nadelen. Een krappe meerderheid van de kustbewoners vindt bijvoorbeeld dat er veel meer winkels en horecazaken zijn dankzij de toeristen.

,,Kustbewoners”, concludeerde onderzoekster Daniek Nijland, ,,ervaren in veel sterkere mate de negatieve gevolgen dan mensen die in het Zeeuwse binnenland wonen.” Het inwonersonderzoek van het Kenniscentrum is nog niet helemaal afgerond. Volgende maand worden de eindresultaten bekend.

Gedeputeerde Dick van der Velde (VVD, toerisme en recreatie) zei niet zo te schrikken van het gedaalde draagvlak onder de Zeeuwen. ,,Je kunt dit onderzoek niet vergelijken met het onderzoek van 2019, omdat niet alle gemeenten hebben meegedaan. Dat vind ik jammer. Duidelijk is wel dat we - overheid en sector - in gesprek moeten gaan met bewoners over het draagvlak, vooral met mensen aan de kust die Zeeland als heel erg druk ervaren. We moeten meer nadenken over spreiding over de provincie, maar ook over spreiding in tijd. Dat zal niet makkelijk zijn, want we moeten óók oog hebben voor een veilige woon- en leefomgeving.”

Buitenlandse gasten komen massaal terug

Het Kenniscentrum gaat ervan uit dat over heel 2022 1 miljoen meer overnachtingen zijn geboekt dan vóór corona. ,,De sector herstelt zich heel goed”, aldus Diana Korteweg Maris. ,,Buitenlandse gasten komen massaal terug en de Nederlandse gasten hebben Zeeland herontdekt. We hebben maar een dip gehad van één jaar. De drukste zomer ooit hadden we in 2020. Het drukste najaar ooit, hadden we in 2021 en het drukste voorjaar ooit hadden we in 2022. Er is dus nog steeds sprake van groei in het toerisme.”

Zeeland telt op dit moment 347.000 overnachtingsplaatsen en 12.200 ligplaatsen voor boten. In sommige dorpen langs de kust is de verhouding inmiddels behoorlijk scheef. Langs de Schouwse kust bijvoorbeeld zijn er veel meer ‘recreatiebedden’ dan gewone bedden: op 1 gewoon bed zijn er soms wel 40 recreatiebedden te vinden. ,,Dan kun je je wel voorstellen”, zegt Korteweg Maris, ,,dat mensen dán zeggen: goh, wordt het niet een beetje te veel.”

Er is, concludeert het Kenniscentrum, nog wel ruimte voor meer toeristen in Zeeland. Als alle overnachtingsplaatsen het hele jaar rond bezet zijn, dan zouden er in de provincie 127 miljoen overnachtingen zijn, terwijl er nu jaarlijks 19 miljoen overnachtingen zijn. De meeste toeristen komen - uiteraard - in de zomervakantie voor een kort of lang verblijf. In januari is de bezettingsgraad maar 10 procent. Korteweg Maris: ,,We moeten niet vergeten dat toerisme Zeeland ook heel veel brengt met jaarlijks 1,8 miljard euro aan inkomsten en 16.000 banen.”