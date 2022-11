Toen Zwarte Piet nog zwart was, ging je gewoon in de zak als je stout was: écht, weet Henk (79) uit Dishoek

In 1949 was Henk een kwajongen. Van het onschuldige soort, haast hij zich te zeggen. ,,Altijd in de weer met van alles, maar nooit gemeen. Die grap met een emmer water boven de deur: dat deden we bijvoorbeeld nóóit bij een vrouwtje waarvan we wisten dat ze het aan haar hart had.” Henk speelde vaak met oudere kinderen. Het geheim van Sinterklaas was dan ook al lang geen geheim meer voor hem toen Sinterklaas zijn school bezocht.