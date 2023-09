Toch weer coffeeshop in Middelburg? D66 pleit voor wietwinkel na groei drugscriminaliteit

De ervaringen en de cijfers in andere gemeenten liegen er niet om, benadrukt D66-fractievoorzitter Bas van der Reest. ,,In gemeenten waar een coffeeshop is, heb je minder illegale straathandel en minder drugsdelicten dan in gemeenten zonder coffeeshop.” En: ,,De stap van soft- naar harddrugs is groter als jongeren hun softdrugs op straat kopen. Dan is de verleiding om van hasj naar coke of pilletjes te stappen veel groter.”