Toch de brug over als de slagbomen al dalen? Boete kan oplopen tot 280 euro

Update / video Minister Weerwind verzekert: ‘Justitieel Centrum Vlissingen komt er’

De boodschap van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) was luid en duidelijk: ,,Ja er zijn tegenslagen, maar het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) komt er. We hebben het hard nodig voor de veiligheid in ons land.”