TNO helpt in strijd tegen smokkel via Zeeuwse havens

Kunstwer­ken op rotondes in Terneuzen zijn alwéér onthoofd

15:20 TERNEUZEN - Op twee rotondes in de Terneuzense Laan van Othene zijn kunstwerken vernield. In totaal zes beeldjes die op grote ‘eieren’ staan, zijn onthoofd. Het is niet de eerste keer dat de poppetjes doelwit zijn van vandalisme.