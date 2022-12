Tim Akkerman: ‘Muziek maken doe je met je hart en met elkaar’

Hij is opgegroeid in ‘beatstad’ Den Haag en op z’n 11de drumde hij al op zijn eigen gespaarde drumstel in de kelder van zijn ouderlijke huis. ,,Van het geld dat ik verdiende met een krantenwijkje, kocht ik mijn eerste instrument”, vertelt Tim Akkerman. Niet veel later greep hij naar een gitaar, waarna er een onvoorwaardelijke liefde ontstond. Toen hij een jaar later een bijbaantje kreeg in de rocktempel van Den Haag, Rock Palace, was zijn toekomst helder. Hij wou en zou muzikant worden. ,,De vader van drummer Jamie vertelde aan een collega bij Rock Palace dat hij voor de band van zijn zoon een zanger en gitarist zocht. Daar is het allemaal begonnen.”