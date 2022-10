Tijdelijke Jumbo in Terneuzen staat, sloop huidige supermarkt kan bijna beginnen

Het tijdelijke onderkomen van Jumbo aan de Lorentzlaan in Terneuzen is in een mum van tijd opgetrokken. Dat betekent dat de sloop van de huidige supermarkt binnenkort kan beginnen.

In amper een maand is op de parkeerplaats een tijdelijke supermarkt van ruim duizend vierkante meter gebouwd. Op dit moment worden de kantoren, toiletten en kantine opgebouwd. De tijdelijke supermarkt gaat op 19 oktober open, acht dagen nadat de huidige supermarkt dichtgaat. De sluitingsweek is nodig om de ‘nieuwe’ winkel te bevoorraden.

Jumbo moderniseert haar huidige supermarkt grondig; het moet plaatsmaken voor een compleet nieuwe winkel. Daarmee verdwijnt het laatste restje van winkelcentrum Serlippens. Het in 1973 geopende winkelcentrum onderging al meerdere keren een gedaanteverwisseling. Lang huisden er tal van winkels, maar gaandeweg nam Jumbo er steeds meer de overhand. Van een gevarieerd winkelcentrum is al jaren geen sprake meer. Het is, op eetcafé Bodrum na, compleet in handen van de supermarktketen.

Kletskassa

De tijdelijke winkel in Terneuzen beschikt over zes zelfscankassa’s. Ook behoudt de winkel het ophaal- en afleverpunt voor pakketjes en de kletskassa, speciaal voor mensen die behoefte hebben aan een praatje. Er blijven ongeveer vijftig parkeerplaatsen over voor klanten.

De sloop en nieuwbouw neemt een flink aantal maanden in beslag. De nieuwe supermarkt opent zijn deuren medio volgend jaar zijn deuren. Overigens is er in Terneuzen nog een Jumbo, in winkelcentrum Schuttershof in de binnenstad.