Tijd over? Verveel je je? Kom Erbij!

Wie tijd over heeft, zich verveelt, graag wat meer onder de mensen komt of een nieuwe sport zoekt, had de activiteiten voor het uitkiezen in de Hulster Den Dullaert.

Het activiteitencentrum stond weer in het teken van het Kom Erbij Festival. Daar konden alle (sport)clubs, verenigingen en stichtingen uit Groot Hulst zich presenteren aan iedereen die wel eens wat nieuws of iets anders te doen wil hebben in de vrije tijd. En dat was héél divers. Van schuldhulpmaatje worden tot bij het circus gaan.

Handwerken of liever keramiek

Het Kom Erbij Festival komt uit de koker van stichting Hulst voor Elkaar. Het was dringen in de foyer van Den Dullaert. Het stond vol kraampjes waar verenigingen zich van hun beste kant konden laten zien aan de bezoekers; altijd al hebben leren werken met keramiek of de tekenkunsten aanscherpen? Dan is er er Kreatieve Vorming. Handig met naald en draad? Dan is de Handwerkclub van De Lieve misschien wel wat.

Bordje draaien kan iedereen leren

Wie zich liever maatschappelijk wil inzetten, bij Stichting Vluchtelingenwerk zijn ze altijd op zoek naar vrijwilligers. Het festival is er niet alleen voor de ouderen. Ook jongerencentrum Komma en diverse sportclubs waren aanwezig, zoals tennisclub Smash uit Sint Jansteen. Er was geen plaats om een balletje te slaan, maar de artiesten van Circus Reinardi, Evi (11) en Esmée (13) uit Hulst, hadden een plekje achter in de foyer gevonden om te laten zien dat met bordje draaien of trucs doen met een diabolo voor iedereen te leren is.

Volledig scherm De modelbouwboerderij van Patrick Snoeck trok veel bekijks © Anne Hana

Patrick Snoeck uit Sas van Gent had zijn prachtige modelboerderij meegenomen. Eigenlijk om mensen te interesseren voor de Boerderijenstichting Zeeland... ,,Maar ik krijg ook veel reacties van mensen die nu ook modelbouw willen oppakken.”