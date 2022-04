Tientallen tips na delen heftige dashcambeelden van over de kop geslagen busje met Zeeuwen op snelweg

15 jaar Google Street View, maar nog lang niet alle Zeeuwse straten en wegen zijn te zien

VLISSINGEN - Google Street View, dat volgende maand vijftien jaar bestaat, is een superhandig middel om virtueel ergens een kijkje te nemen. Maar in Zeeland zijn lang niet alle straten vastgelegd. Met name dorpen op Schouwen-Duiveland en in de Zak van Zuid-Beveland zijn een ‘blinde vlek’.

24 april