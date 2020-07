Tientallen invallen in Zeeland door arrestatieteams, grote politie-actie in havengebied Vlissingen

Een arrestatieteam van de politie viel rond 05.00 uur een woning in Wolphaartsdijk binnen. Tegelijkertijd waren ook invallen op andere locaties. In Wolphaartsdijk hield de politie een man en een vrouw aan. Zij werden geblinddoekt afgevoerd. Volgens de politie houden de invallen verband met een grote politie-actie die momenteel gaande is in het havengebied van Vlissingen in verband met cocaïnesmokkel. Bij de acties zijn honderden politiemensen ingezet.