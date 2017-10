Thuis koken als Sergio Herman; de chef laat zien dat het ook simpel kan

SLUIS - Sergio Herman uit Sluis is een sterrenkok. Hij is ook de man van niet alledaagse kooktechnieken. Met The Jane in Antwerpen, Pure C en het pas geopende AIRrepublic in Cadzand. Toch houdt hij ook van simpel en makkelijk. Dat laat hij zien en proeven in zijn net verschenen kookboek 'Just cook it'.