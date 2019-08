Thrillerserie ‘Grenslanders’: Spooky Zeeuws-Vlaanderen betovert

De nieuwe serie van AVROTROS en VRT krijgt het predicaat thriller mee. Laat nou in de openingsscène de van een mooie bos kroeshaar voorziene politie-inspecteur Tara Dessel in haar niet meer zo nieuwe BMW onder de Westerschelde duiken. Ze komt uit Rotterdam, begrijpen we later. Daar was ze succesvol, tot ze verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van een jonge prostituee. Ze heeft moeite om dat te verwerken en besluit de luwte op te zoeken in Zeeuws-Vlaanderen.