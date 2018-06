Thoolse Havendagen vlekkeloos verlopen: 'Het is overweldigend'

Verrassend: Powder for Pigeons en Big Bat

18:12 HULST - Vestrock is van alle markten thuis. Het muziekfestival heeft zo'n breed programma dat alles meepikken eigenlijk onmogelijk is. Toch is het aan te raden om de mainstage af en toe in te ruilen voor de tent of de kapel. Want ook daar spelen een boel goede artiesten.