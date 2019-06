Thony leeft als een moderne nomade: huisje-boompje-beestje interesseert me niets

Brand door bliksemin­slag op Noord­zee-Residence bij Cad­zand-Bad

11:09 CADZAND-BAD - Op het Roompot-vakantiepark Noordzee Residence in Cadzand-Bad is vanochtend de bliksem ingeslagen in een woning. Die liep schade op aan de bovenverdieping. De aanwezige gasten zijn overgebracht naar het hoofdgebouw en later in een andere woning ondergebracht.