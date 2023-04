Thomas Houtepen geselecteerd voor belangrijke kwalificatieduels Oranje

Handballer Thomas Houtepen uit Middelburg is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen België en Griekenland later deze maand. De speler van het Duitse TBV Lemgo mag dan dus opnieuw hopen op zijn eerste minuten voor de handbalheren van TeamNL.