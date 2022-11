Tholenaar (55) die wordt verdacht van witwassen blijft twee weken langer vastzitten

Sluise kampeerboe­ren boos over hogere toeristen­be­las­ting maar laten lijm en soep achterwege

Pierre Cornelis van de Vekabo (Vereniging Kamperen bij de Boer) had zin om zich aan wethouder Jack Werkman vast te plakken. Hij zou de hele coalitie in de gemeente Sluis ook willen overgieten met soep. Zo’n ludiek protest tegen verhoging van de toeristenbelasting, leek hem wel wat, zei hij in de commissie Samenleving-Middelen in Sluis donderdagavond.

4 november