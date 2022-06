Tholen gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog: ‘Had ik maar een andere hobby gekozen’

Gin & Juice zet publiek in beweging bij Rock On The Kiosk

PHILIPPINE - ,,Energieke show’’, zei organisator Maikel de Clippelaar. Bassist Jelle de Waal noemde het optreden van Gin & Juice ,,waanzinnig’’. De Zeeuwse-Vlaamse formatie was dit weekend één van de hoogtepunten tijdens Rock On The Kiosk in Philippine.

6 juni