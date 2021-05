Thijs uit Zierikzee: ‘Over veertig jaar weten we of de missie in Afghanistan zin heeft gehad’

Video/poll Mama krijgt iets extra’s dit jaar: prosecco bij de bloemen of brownies door de brievenbus

7 mei HEINKENSZAND - We konden maanden nauwelijks op bezoek bij onze moeders en knuffelen was er al helemaal niet bij. Dat maken we zondag een beetje goed: een dikke moederdagkus in de vorm van een boeket bloemen en bonbons, of een brownie met de post. ,,Mensen willen dit jaar een stapje extra zetten.”