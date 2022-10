Theatermaker Martijn Broekaart: ‘Eerst de titel verzinnen, pas veel later de tekst’

Nog een paar dagen en dan staat Martijn Broekaart (30) op het toneel van het Terneuzense Scheldetheater voor zijn gloednieuwe theatershow Élan. Het is zaterdagavond zijn ‘generale come back try out première’. Een generale repetitie is er niet geweest, try outs evenmin. Broekaart is echter helemaal klaar voor zijn terugkeer.