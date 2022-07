Theatergroep TzT speelt deze zomer in tuinen en huiskamers

Maart 2020 staat voor velen symbool als het moment waarop de eerste coronamaatregelen in ons land werden ingevoerd. ,,Juist toen alles op slot ging, zijn wij gestart met onze groep”, vertelt Tamara van As. Samen met acteur Mels Hoogeboom en regisseur Ali Pankow vormt zij Theatergroep Tzt. ,,De plannen lagen al in het najaar van 2019 op de plank, maar met alle maatregelen waren onze agenda’s plots leeg. Zo hadden we alle tijd om te repeteren.”

Van As woont in Goes en begon op 15-jarige leeftijd met schooltoneel bij Toneelvereniging de Nardusbloem. ,,Later ben ik in musicals gaan spelen en sinds 2015 richt ik me specifiek op toneel, toen ik aansloot bij Theatergroep Zierik in Zierikzee. Daar hebben Mels en ik elkaar ontmoet en bleek dat we een prima klik hadden. Waar ik me eerst focuste op één stuk, vind ik het nu geen enkel probleem om meerdere stukken tegelijk te spelen. Hoe meer ik kan optreden, hoe beter.”