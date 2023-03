Thea Laban aangeslagen na inbraak bij Oekraïense vluchtelingen in Yerseke: ‘Deze mensen zijn al zo veel kwijt’

gastschrijvers Pas op voor de snijbonen, zusterke

Dit verhaal speelt zich af in de tijd dat de Thuiszorg nog wijkverpleging heette. Op een zondagmiddag reed ik mijn rondje als wijkzuster in een dorp van West-Brabant en moest om vijf uur insuline toedienen bij een cliënt. Deze cliënt had ik al een paar uur eerder op zijn brommertje gezien richting het dorpscafé, waar hij een vaste gast was.