The Jane van Sergio Herman en Nick Bril zakt op lijst World's Best Restaurants

Plan voor Nieuwstraat-Zuid Terneuzen eindelijk klaar

9:18 TERNEUZEN - Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het zo ver, woningcorporatie Clavis en de gemeente Terneuzen presenteren een plan voor de Nieuwstraat-Zuid in Terneuzen. Dinsdag is er in de burgerzaal van het stadhuis een informatiebijeenkomst over van 17.00 tot 18.00 uur.