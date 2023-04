The Gaming Factory Vlissingen geopend op plek van 'oude' Carrousel: ‘Heel cool!’

mijn foto MIJN FOTO | ‘Afdrogen, veren kammen en in de plooi leggen, en dan op stap’

,,Deze merel komt ieder dag een bad nemen in een schaal met water in onze tuin in Kloetinge. Net zoals bij mensen: afdrogen, veren kammen en in de plooi leggen en dan op stap.” René van der Vliet zette het op de foto.