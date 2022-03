The Clarks, Dax Hovius, Voltage en Storm laatste namen voor Graauwrock

Huisband Veronica Inside

Zanger/gitarist Dax Hovius speelt bijna een thuiswedstrijd. De Zeeuw won twee jaar geleden The Voice Kids en zal nu met zijn diepe stem en rauwe gitaargeluid Graauw vermaken. The Clarks kennen de meeste mensen als vaste huisband van Veronica Inside. Ook staat deze Classic Rock band in het theater met Johan Derksen. Vroeger waren ze de huisband van Nederland Muziekland.

Wie wel van een beetje Americana en Country houdt, komt aan zijn trekken bij Voltage. In 2011 opgericht als coverband, maar al gauw brachten ze eigen materiaal. In 2012 kwam de eerste EP, gevolgd door het debuutalbum Travellin’ Men in 2015. Twee jaar later kwam de opvolger Around The Bend. Voltage deed al meerdere clubtours en festivals als Paaspop en Zwarte Cross. In 2019 gingen ze zelf de baan op met hun Tribute to Tom Petty tour.