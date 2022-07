Tevreden bewoners zitten koerend op hun dak: gezellig uitziend ‘dorpje’ bij Heikant is een gloednieuwe duiventuin

Tussen Heikant en Absdale is een gezellig uitziend dorpje verrezen, met eikenhouten huisjes en puntdaken met zwarte pannen. De vele kleine bewoners zitten op hun gemakje binnen, fladderen rond of koeren prinsheerlijk op het dak.

Eddy van Acker is de initiatiefnemer van duiventuin Den Heuvel. De voorzitter van duivenvereniging De Postduif in Heikant merkte dat veel mensen wel duiven willen houden, maar thuis geen ruimte hebben of de tijd om er altijd te zijn. Hij werkte een plan uit voor een perceel met daarop acht hokken die gehuurd kunnen worden door duivenmelkers die uit de omgeving komen. Het idee is dat mensen hun duiven zelf komen verzorgen. De duiventuin wordt beheerd door Miel de Beule. Hij is een ervaren duivenhouder, kan nieuwe leden wegwijs maken en zorgt voor de vogels als mensen bijvoorbeeld op vakantie zijn. ,,Ik ben hier elke dag wel, 365 dagen per jaar", lacht hij.