TERUGLEZEN | Inmiddels weer water uit de kraan in Vlissingen, 4-jarige Sem ontdekte het lek in Oost-Souburg

De 4-jarige Sem was vanochtend het reddende engeltje. Rond 09.00 uur zag hij dat er water stroomde in de droge sloot achter hun huis in Oost-Souburg. Het bleek de locatie van de waterleidingbreuk te zijn die al uren voor een grote waterstoring op Walcheren zorgt. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog onderaan dit artikel.

Monteurs zijn druk bezig met het herstellen van de leiding. Afsluiters rond het lek worden een voor een gesloten zodat de druk in een steeds groter gebied terugkomt. Het herstel van de leiding zal nog een paar uur in beslag nemen.

Het lek dat in de nacht van zondag op maandag ontstond, zorgde ervoor dat er in grote delen van de gemeente Vlissingen en de omgeving van Nieuwdorp en Lewedorp nauwelijks of geen water uit de kraan komt. Ook in een deel van Middelburg en in Koudekerke was de waterdruk minder.