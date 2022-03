Terugkeer water in Aardenburg lijkt een stap dichterbij: ‘Water zorgt voor gezelligheid’

Marien Weststrate, Leefbaar Reimers­waal: ‘Hoe wij het zeggen, dat durven landelijke partijen niet’

Lokale politiek zit Marien Weststrate (73) in de genen. Zijn grootvader richtte in 1954 al een lokale partij op: de Vrije Lijst, in de toenmalige gemeente Krabbendijke. Weststrate zette de familietraditie voort. Eerst voor Bewoners Belangen Reimerswaal en sinds 2001 met Leefbaar Reimerswaal. Bovendien is hij voorzitter van de Partij voor Zeeland.

