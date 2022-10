Terugblik op megaplof Middensluis: ‘We geloofden de springmeester op zijn blauwe ogen’

In de zomer hebben de eerste huizen snel internet in het Zeeuws-Vlaams buitenge­bied

GlasDraad gaat supersnel internet aanleggen in bijna heel het Zeeuws-Vlaamse buitengebied. Het benodigd percentage van 40 en later 35 deelnemende adressen werd net niet gehaald, het was 33. Na overleggen en rekenen kan het tóch doorgaan. Vier vragen daarover aan regiomanager Martijn Betlem.

15 oktober