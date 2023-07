Terrassen tijdens Rescue onveilig? ‘Het is nog nooit een probleem geweest’

UIT HET LEVEN Femke schoot te hulp na de Ramp en overleefde een bomexplo­sie

Femke van der Graaf-Ruiter werd net geen 100, ze overleed op 9 januari 2023 op 99-jarige leeftijd. Afkomstig uit het noorden van het land woonde ze pas de laatste jaren van haar leven in Zeeland. Maar ze was hier al eens eerder geweest, en hoe: per schip evacueerde ze ontheemde mensen en dieren in de dagen na de Ramp van 1953.