Terneuzense pedofiel langer in tbs met dwangverpleging

T. werd in 2013 veroordeeld voor het plegen van ontucht met een toen tienjarige jongen, het bezit van kinderporno en het maken van kinderpornofoto’s. Daarvoor kreeg T. twee jaar cel plus de maatregel opgelegd. Tot op de dag van vandaag zegt T. onschuldig te zijn en volledig onterecht is veroordeeld. Alles bij elkaar heeft T. ruim negen jaar in een cel doorgebracht voor het plegen van in totaal achttien keer ontucht met jonge jongetjes.

Geen stoornis

T. is pedofiel, dat erkent hij ook en vindt dat dat géén stoornis is. Behandeling is dan ook overbodig, zo vindt hij. Daarmee is de behandeling van T. in een impasse gekomen en is er volgens de deskundigen weinig tot geen vooruitgang te verwachten.