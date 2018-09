Terneuzense over brute moord op haar zusje: 'Tijd dat waarheid bovenkomt'

Wilma Bres werd vermoord na een optreden in het theater Delft. Ze vertolkte een rol in de musical Sweeney Todd. Bres werd pas de volgende ochtend gevonden, badend in een grote plas bloed. Haar fiets lag vol bloedspetters in de bosjes. De medicijnstudente was met meerdere messteken om het leven gebracht. Grootschalig politieonderzoek leidde nooit tot een aanhouding, zelfs niet toen de moord tussen 2012 en 2013 als coldcase-zaak werd onderzocht.

,,Ik woonde met mijn gezin in Duitsland'', vertelt de 66-jarige Marianne Sikkens-Bres. ,,Mijn ouders woonden net als Wilma in Delft. We zagen elkaar niet vaak, maar het contact was heel goed. We kwamen terug van een reis door Mexico en hoorden toen pas dat Wilma was vermoord. Binnen het gezin hebben we nooit over de moord gesproken. Maar de vraag over 'hoe' en 'waarom' is altijd gebleven. Hopelijk komt het snel tot een aanhouding. Als de dader wordt gevonden, gun ik hem een celstraf. Ik moet er niet aan denken dat hij dit een ander ook aan zou kunnen doen.''