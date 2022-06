Terneuzense Naomi Jung (16) ‘Op allebei mijn adressen is het een beestenboel’

,,Het is erg leuk. Ik zit in het derde jaar van het vmbo, na de zomer ga ik naar de vierde klas. Mijn favoriete vakken zijn de keuzevakken bakkerij en koken. Tijdens de baklessen leren we om zelfstandig verschillende baksels te maken en bij de kooklessen krijgen we zowel les in koken als in serveren. Ik geniet er volop van, maar ik wil later geen kok worden of in de horeca werken.”