Terneuzense moeders in actie: ‘Maak van Scheldorado een indoorspeelparadijs’

natuurjournaal Genees­krach­tig kaasjes­kruid langs de Wester­schel­de

Op veel plaatsen bloeit er op de dijken langs de Westerschelde momenteel een ware bloemenzee. Dat is niet zozeer het geval op de grazige gedeelten als wel op de stenen buitentaluds, vlak langs de waterkant. Op de ene plek bloeit massaal de grijze mosterd en wat verderop is het het bezemkruiskruid, slangenkruid of groot kaasjeskruid dat in het oog springt.

15 juni