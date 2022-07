Terneuzense die vriend verwondde kan direct naar kliniek

Begin dit jaar had de vrouw uit Terneuzen ruzie met een 29-jarige vriend en ging twee keer naar hem toe om met hem tot een gesprek te komen. De vriend had daar overigens geen trek in. Bij de tweede keer ging het mis. M. toog met een mes naar de woning waar hij met zijn moeder woonde en binnen de kortste keren kwam het tot een worsteling waarbij de vriend met het mes in de borst werd geraakt.

Dat er sprake was geweest van poging doodslag op de vriend, vond de rechtbank niet bewezen. Over het toebrengen van de verwonding was te weinig informatie, het was oppervlakkig letsel en er was weinig kans geweest dat de vriend aan de verwonding zou overlijden of dat er vitale organen konden worden geraakt.