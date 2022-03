‘Terneuzenaren mogen net zo trots zijn als inwoners van Hulst en Sluis’

TERNEUZEN - De nieuwe zeesluis, een ambitieus plan voor de binnenstad... Het is nu tijd om te werken aan de trots van de Terneuzenaren. Dat zijn ze best, al is het soms nog stiekem, weet Joan Nuijten. ,,Maar we moeten het meer uitdragen. In Hulst en Sluis doen de inwoners dat als vanzelfsprekend. Hier moet dat ook gaan groeien.’’